COVID-19. Делить классы в бишкекских школах не будут

Мэрия Бишкека готовится к организации учебного процесса в школах в режиме офлайн. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр города Виктория Мозгачева.

По ее словам, все дети будут заниматься в традиционном режиме, делить классы по подгруппам нет возможности. Длительность уроков будет стандартной.

Ранее в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора сообщили, что переполненные классы рекомендуется делить для недопущения скученности и распространения коронавируса.

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«В прошлом году офлайн занималась только часть классов, поэтому была возможность их делить. В этом году это физически невозможно. Переуплотнение в школах — в 2,3 раза. При проектной мощности 75 тысяч детей у нас обучается 161 тысяча», — пояснила Виктория Мозгачева.

Она отметила, что рассматривается вариант, чтобы дети не ходили по кабинетам, а находились в одном классе для исключения чрезмерных контактов. Обязательно ношение масок, дезинфекция, наличие входного фильтра, санитайзеров, дезинфекционных ковриков.

«В случае выявления заболевших будут приниматься карантинные меры. Механизм согласуем на городском штабе с Центром госсанэпиднадзора. Кроме того, продолжается вакцинация населения от коронавируса. В Бишкеке прививку получили 50 процентов педагогов и около 60 процентов воспитателей детских садов. Надеемся, что учителя будут здоровы», — добавила вице-мэр.

Что касается открытия детских садов, то мэрия ждет приказа Минобразования.

Учебный год в школах начнется 15 сентября.