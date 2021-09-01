Акжолу Махмудову подарили двухкомнатную квартиру в городе Ош

Серебряному призеру Олимпийских игр в Токио Акжолу Махмудову подарили двухкомнатную квартиру в Оше. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.
По ее данным, накануне во время празднования 30-летия независимости мэр Оша Алмаз Мамбетов коснулся темы Олимпийских игр и поблагодарил каждого спортсмена национальной сборной за неплохие результаты.
Спортсмену и его тренерам также вручили сертификат на 200 тысяч сомов.
Акжол Махмудов родился в Оше в 1999 году.
Напомним, кыргызстанцы завоевали на Играх три медали: бронзовую — Мээрим Жуманазарова, серебряные — Акжол Махмудов и Айсулуу Тыныбекова.