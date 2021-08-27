Гулял во дворе клиники. Василия Дашкова вернули в СИЗО ГКНБ

Экс-главу «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова перевели в СИЗО ГКНБ. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

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Уточняется, что по видео, распространенном в социальных сетях, где бывший директор госпредприятия гуляет по территории клиники «Бикард», начато служебное расследование.

В социальных сетях распространяется видео, на котором экс-глава «Кыргыз темир жолу» Василий Дашков свободно гуляет по территории частной клиники «Бикард». На кадрах видно, что Дашков сидит на скамейке. Конвоиры, которые должны охранять обвиняемого в особо тяжком преступлении, не смогли объяснить, почему он гуляет свободно, без наручников, хотя находится под арестом.

Напомним, 18 мая Василий Дашков был доставлен в ГКНБ. Его подозревают в коррупции. Сначала экс-главу «Кыргыз темир жолу» отпустили под домашний арест. При этом суд поставил условие: выплатить ущерб. Так как Дашков не перечислил деньги, его вновь задержали. По версии следствия, с мая по декабрь 2020 года под видом оплаты поставки товарно-материальных ценностей Дашков незаконно перечислил в адрес аффилированных частных компаний 1,1 миллиарда сомов.