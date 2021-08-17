Число погибших в ДТП на Иссык-Куле увеличилось. Умерли двое пострадавших

Число погибших в ДТП на Иссык-Куле увеличилось. В больнице скончались 74-летний мужчина и младенец. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Таким образом, авария унесла жизни семи человек.

«Всего в аварию попали 23 человека. Пятеро из них (двое мужчин и три женщины) погибли на месте. Трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу Балыкчи, еще 15 человек доставлены в Кочкорскую районную больницу. Из них двое умерли. Имена пострадавших и погибших уточняются», — проинформировали редакцию.

Фото пресс-службы МЧС. Место аварии

В ведомстве также уточнили, что ДТП произошло на 168-м, а не на 172-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

Напомним, сегодня в Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись пассажирский Mercedes-Benz Sprinter и грузовик «МАН». По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу движения.