18:47
USD 84.74
EUR 99.87
RUB 1.15
Общество

Число погибших в ДТП на Иссык-Куле увеличилось. Умерли двое пострадавших

Число погибших в ДТП на Иссык-Куле увеличилось. В больнице скончались 74-летний мужчина и младенец. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе МЧС.

Таким образом, авария унесла жизни семи человек.

«Всего в аварию попали 23 человека. Пятеро из них (двое мужчин и три женщины) погибли на месте. Трое пострадавших были госпитализированы в городскую больницу Балыкчи, еще 15 человек доставлены в Кочкорскую районную больницу. Из них двое умерли. Имена пострадавших и погибших уточняются», — проинформировали редакцию.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Место аварии

В ведомстве также уточнили, что ДТП произошло на 168-м, а не на 172-м километре автодороги Бишкек — Нарын — Торугарт.

Напомним, сегодня в Тонском районе Иссык-Кульской области столкнулись пассажирский Mercedes-Benz Sprinter и грузовик «МАН». По предварительной версии, у грузовика отказали тормоза и он вылетел на встречную полосу движения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204260/
просмотров: 1110
Версия для печати
Материалы по теме
Пять погибших и 10 пострадавших: жуткая авария на Иссык-Куле
Соблюдайте Правила дорожного движения! Опубликован ролик о погибших в авариях
В Чаткальском районе в аварии погиб 45-летний мужчина
На трассе Бишкек — Ош в аварии погиб 31-летний мужчина
В Ак-Суйском районе грузовик насмерть сбил местного жителя
В Бишкеке в результате аварии пострадали четыре человека
В Караколе в аварии пострадал мужчина
На трассе Бишкек — Ош в аварии погиб мужчина, пятеро пострадали
В Кемине перевернулась автомашина «Яндекс.Такси». Водитель погиб на месте
На трассе Бишкек — Сокулук сбили насмерть пешехода
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;октября в&nbsp;Кыргызстане вырастут пенсии. В&nbsp;Соцфонде рассказали на&nbsp;сколько С 1 октября в Кыргызстане вырастут пенсии. В Соцфонде рассказали на сколько
Перенос учебного года. А&nbsp;вы&nbsp;согласны? Опрос Перенос учебного года. А вы согласны? Опрос
Перенос учебного года. Неожиданный &laquo;сюрприз&raquo; от&nbsp;кабмина Перенос учебного года. Неожиданный «сюрприз» от кабмина
Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в&nbsp;Кыргызстане на&nbsp;жизнь в&nbsp;Люксембурге Турсун Айтбаева поменяла престижную работу в Кыргызстане на жизнь в Люксембурге
Бизнес
В&nbsp;путешествие по&nbsp;Кыргызстану отправляйся с&nbsp;О! &mdash;&nbsp;это крупнейшая 4G&nbsp;LTE-сеть В путешествие по Кыргызстану отправляйся с О! — это крупнейшая 4G LTE-сеть
Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1» Индия планирует закупку российских легких танков «Спрут-СДМ1»
Оплатите автоналог без комиссии и&nbsp;не&nbsp;выходя из&nbsp;дома через &laquo;О!Деньги&raquo; Оплатите автоналог без комиссии и не выходя из дома через «О!Деньги»
Пройдите вакцинацию и&nbsp;получите 10&nbsp;ГБ интернета от&nbsp;MegaCom в&nbsp;подарок Пройдите вакцинацию и получите 10 ГБ интернета от MegaCom в подарок
17 августа, вторник
18:47
Определились соперники команды по танковому биатлону из Кыргызстана Определились соперники команды по танковому биатлону из...
18:30
18 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:24
Айбек Джунушалиев выдвинут в мэры Бишкека
18:07
Кыргызстан и Китай поговорили о взаимодействии по борьбе с COVID-19
18:03
Церемония награждения олимпийских призеров пройдет 23 августа