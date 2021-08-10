Главного редактора газеты «Азия Ньюс» отпустили после допроса

Главного редактора газеты «Азия Ньюс» Аслана Сартбаева отпустили после допроса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Уточняется, что журналист не был задержан в рамках ранее возбужденного уголовного дела.

Сам Аслан Сартбаев недоступен для комментариев.

Напомним, накануне главный редактор «Азия Ньюс» был вызван на допрос в ГКНБ.

Ранее Ассоль Молдокматова потребовала наказать за трайбализм журналиста Асланбека Сартбаева. По ее словам, представитель СМИ написал оскорбительный пост в отношении и. о. мэра Бишкека Таалайбека Сарыбашова. После этого ГКНБ возбудил досудебное производство.