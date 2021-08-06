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Общество

В России дактилоскопия станет обязательной для трудовых мигрантов

Для всех трудовых мигрантов на территории России с 29 декабря 2021 года станет обязательной дактилоскопия. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Новое правило будет также распространяться на тех, кто прибывает в Россию с любой целью на срок более 90 дней.

Законом также предусмотрено осуществление федерального государственного контроля за такими требованиями, как экзамены по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.

Для иностранцев планируется ввести единый документ с электронным носителем информации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203273/
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