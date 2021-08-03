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Общество

Разработку программы развития Баткенской области поддерживает ПРООН

ПРООН оказывает поддержку в разработке программы развития Баткенской области. Об этом сообщили в организации.

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По ее данным, прошла рабочая встреча межведомственной группы по разработке программы и дорожной карты по развитию региона с участием депутатов Жогорку Кенеша и предыдущих полпредов правительства в Баткенской области.

Итоговый документ будет готов в августе, его рассмотрят на заседании кабмина.

Ранее парламент принял закон об особом статусе Баткена с целью содействия социально-экономическому развитию региона, улучшению качества жизни, повышению уровня занятости населения, созданию благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности и привлечения инвестиций, обеспечению безопасности граждан, общества и государства от внешних и внутренних угроз во всех сферах жизнедеятельности.

Межведомственная рабочая группа собралась по итогам поездки в регион для выявления ключевых нужд потребностей на местах.

Во время встречи-семинара работа велась в отраслевых группах, которые внесли свои предложения по развитию экономики, человеческого потенциала, социально-культурного общества, укрепления безопасности и миростроительства.

Обсудили слабые и сильные стороны предыдущих программ и планов, внесены новые идеи и стратегические направления для развития области.

Замминистра сельского, водного хозяйства и развития регионов Нурлан Шерипов сообщил, что на развитие области ежегодно будет выделятся 500 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203004/
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