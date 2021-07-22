Особый статус Баткена. Каждый год региону будет выделяться 500 миллионов сомов

После принятия законопроекта об особом статусе Баткена региону каждый год будет выделяться 500 миллионов сомов. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Таабылды Тиллаев.

По данным заместителя министра сельского хозяйства Нурлана Шерипова, в 2020 году в области трансформировано 653 гектара земли по 13 заявкам.

Планируется, что после придания особого статуса региону будет введен специальный режим осуществления государственных закупок товаров и предложены льготы по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению Баткенской области.

Было также отмечено, что в рамках данного законопроекта предусмотрено усиление полномочий представителя кабмина в Баткенской области: