Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек

За первое полугодие 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысяч 400 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные озвучены сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

По их словам, в результате автоаварий погибли 329 человек, еще 500 человек получили травмы различной степени тяжести.

84 процента ДТП происходят по вине водителей.

Ежегодно регистрируется более 500 ДТП, которые происходят по вине водителей, стаж которых за рулем составляет не более 12 месяцев.