Последствия снижения штрафов? За полгода в Кыргызстане в ДТП погибли 329 человек

За первое полугодие 2021 года в Кыргызстане зарегистрировано 3 тысяч 400 дорожно-транспортных происшествий. Такие данные озвучены сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
По их словам, в результате автоаварий погибли 329 человек, еще 500 человек получили травмы различной степени тяжести.
84 процента ДТП происходят по вине водителей.
Ежегодно регистрируется более 500 ДТП, которые происходят по вине водителей, стаж которых за рулем составляет не более 12 месяцев.
Только на этой неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.
Президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем.
Эта мера необходима для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Напомним, разработать проект закона о снижении штрафов за нарушение Правил дорожного движения ранее поручил глава кабмина Улукбек Марипов.