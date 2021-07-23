14:54
USD 84.38
EUR 99.54
RUB 1.15
Власть

Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий

Президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Читайте по теме
Крупная авария на Иссык-Куле. Водитель автомобиля Lexus был пьян

Эта мера необходима для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

МВД необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей на дорогах во время летнего туристического сезона.

Глава государства поручил привлечь дополнительные силы для выявления нетрезвых водителей и усилить профилактические мероприятия на территории Иссык-Кульской области, а также по направлению в регион и обратно. Кроме того, поручено усилить контроль за движением на автомобильных дорогах, соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Только на этой неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель
Ссылка: https://24.kg/vlast/201935/
просмотров: 198
Версия для печати
Материалы по теме
Бери пример! Садыр Жапаров пошел в торговый центр и привился Sinopharm
Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Страшная авария в Чуйской области. В больнице скончались еще два человека
В аварии в Чуйской области погибли четыре человека
В Боомском ущелье семья попала в аварию. Погибла 14-летняя девочка
Крупная авария на Иссык-Куле. Очевидцы толпой пытались напасть на водителя Lexus
Стало известно, кто сфотографировался с Садыром Жапаровым на пляже. Это спонсор
Крупная авария на Иссык-Куле. Водитель автомобиля Lexus был пьян
Пять человек погибли в ДТП в Иссык-Кульской области. Кто виноват, выясняют
Цифра дня. 271 водитель скрылся в Бишкеке с места аварии за семь месяцев
Популярные новости
Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о&nbsp;встрече депутатов с&nbsp;президентом Пели оды Садыру Жапарову. Дастан Бекешев о встрече депутатов с президентом
Депортация из&nbsp;России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана Депортация из России мигрантов. Депутат недоволен работой дипломатов Кыргызстана
Жапаров и&nbsp;Ташиев не&nbsp;могут поделить власть. Экс-чиновник о&nbsp;текущем моменте Жапаров и Ташиев не могут поделить власть. Экс-чиновник о текущем моменте
Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и&nbsp;Жээнбекова: сбор подписей продолжат Лишение статуса экс-президента Отунбаевой и Жээнбекова: сбор подписей продолжат
Бизнес
Aviasales.kg превращает клики в&nbsp;деньги на&nbsp;благотворительность Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
Как подключить и&nbsp;управлять счетом Saima в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Как подключить и управлять счетом Saima в приложении «Мой О!»
Все банковские и&nbsp;бонусные карты в&nbsp;одном приложении Все банковские и бонусные карты в одном приложении
Глава МИД Индии на&nbsp;конференции в&nbsp;Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар Глава МИД Индии на конференции в Ташкенте подчеркнул важность порта Чабахар
23 июля, пятница
14:46
Независимого расследования смерти Азимжана Аскарова потребовали правозащитники Независимого расследования смерти Азимжана Аскарова пот...
14:40
Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий
14:17
Для ЦСМ Бишкека закупят семь санитарных машин
14:06
Aviasales.kg превращает клики в деньги на благотворительность
14:00
Черный июль 2.0. Почему в Кыргызстане повторяется прошлогодний сценарий