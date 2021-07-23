Рейды по выявлению нетрезвых водителей поручил усилить президент: много аварий

Президент Садыр Жапаров поручил Министерству внутренних дел страны усилить рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей за рулем. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

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Эта мера необходима для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей, выявления и пресечения фактов управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

МВД необходимо усилить меры в целях обеспечения безопасности жизни людей на дорогах во время летнего туристического сезона.

Глава государства поручил привлечь дополнительные силы для выявления нетрезвых водителей и усилить профилактические мероприятия на территории Иссык-Кульской области, а также по направлению в регион и обратно. Кроме того, поручено усилить контроль за движением на автомобильных дорогах, соблюдением правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров.

Только на этой неделе в стране произошло несколько смертельных ДТП, в которых погибли люди. В аварии на Иссык-Куле в селе Чырпыкты пострадали 10 человек, пятеро погибли. В аварии в Чуйской области погибли четыре человека, позже еще двое скончались в больнице. С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель.