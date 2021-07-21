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Происшествия

Цифра дня. 271 водитель скрылся в Бишкеке с места аварии за семь месяцев

С января по июль в Бишкеке с мест аварий скрылся 271 водитель. Об этом сообщили в управлении Патрульной службы милиции столицы.

По его данным, отдел розыска УПСМ установил личности и местонахождение 163 из них. Остальных водителей продолжают разыскивать.

«Призываем всех граждан в случае совершения ДТП звонить по номерам 102 и 0312530181, а также писать на WhatsApp 0509102122. Система видеонаблюдения «Безопасный город» в Бишкеке установлена не полностью, поэтому горожане могут помочь в поиске водителей, которые скрылись после аварий», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/201612/
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