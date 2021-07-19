Ставка на диагностику. Что Кыргызстан изменит в борьбе с туберкулезом

Кыргызстан приступил к разработке новой национальной программы по борьбе с туберкулезом. Упор в ней сделан на увеличение выявляемости и диагностики заболевания, привлечение средств и оптимизацию расходов. Об этом 24.kg рассказал директор Национального центра фтизиатрии Мадамин Каратаев.

— Почему новую программу решили разрабатывать именно сейчас?

— Обычно программы принимаются на пять лет, и в этом году истекает срок у действующей. Поэтому и возникла необходимость разработки новой. В ней идет речь не только о показателях, но и привлечении донорских средств и инвестиций, чтобы улучшить выявление, снизить заболеваемость и, соответственно, смертность.

— Ранее была информация, что доноры планируют прекратить финансирование. Новые источники предусматриваете в программе?

— Да, снижение помощи идет. И мы должны сейчас думать насчет устойчивости финансирования. Но сегодня республика не может полностью взять на себя обеспечение необходимыми препаратами. Поэтапно, по возможности, государство выделяет средства.

В прошлом году, например, за счет Глобального фонда закупили препаратов второго ряда (для лечения устойчивых форм) на $4 миллиона 178 тысяч 415 и еще на 32 миллиона 176 тысяч сомов бюджетных средств. Мадамин Каратаев

Это только на необходимые для лечения препараты.

Кроме того, международные организации, Глобальный фонд, программа USAID «Вылечить туберкулез» помогают по информатизации, обучению, оказывают техническую поддержку.

Мы обратились к донорам, чтобы они, учитывая пандемию, пошли навстречу и пока не прекращали финансирование.

Если говорить об источниках, то здесь нельзя не затронуть сокращение расходов на лечение. И в этом вопросе на первое место выходит диагностика — выявление заболевших.

Ведь ни для кого не секрет, что чем раньше установлена болезнь, тем легче и дешевле ее лечить. Это касается не только туберкулеза. Мадамин Каратаев

В прошлом году были низкие показатели выявляемости. Но я далек от мысли, что ситуация кардинально улучшилась. Просто из-за COVID-19 была низкая обращаемость пациентов, не было своевременной диагностики.

Кроме того, на рабочем совещании обсуждали возможность сокращения количества препаратов, которые принимают больные. Некоторые пьют 14, а если есть сопутствующие заболевания — 20 таблеток в день. Это же большая нагрузка на желудочно-кишечную систему, другие органы. Поэтому и хотим, чтобы лекарств было меньше, но при этом лечение более эффективно. Как это сделать? Улучшить питание пациентов, находящихся на стационарном лечении, это важно для укрепления иммунитета.

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— Так Кыргызстан же, наоборот, отходит от стационарного лечения туберкулеза и переходит на амбулаторное?

— Да, идет сокращение койко-мест. Если в 2014 году их было 2 тысячи 693, то в новой программе уже 1 тысяча 67. Но полностью от стационарного лечения отказываться не будем. Есть формы, которые требуют госпитализации.

Опять же, необходимо понимать, что к реформированию подходить нужно не с позиции только сокращения коечного фонда.

Во главу угла необходимо ставить доступность специализированной медицинской помощи. Мадамин Каратаев

Надо проводить глубокий анализ. Возьмем, к примеру, Нарынскую область. По количеству населения она занимает последнее место в республике, а по площади находится на первом — почти четверть территории всей страны. Значит, мы должны думать о том, как человек с джайлоо в Ат-Баши, например, может получить лечение. Может ли он добраться до Нарына или Ак-Таалы.

— Как планируете усиливать диагностику?

— На самом деле в этом направлении достаточно проблем: и кадровых, и материально-технических. В некоторых организациях еще работают рентгены, флюорографы, выпущенные в Ленинграде. Уже и города такого нет, и завода, и запчастей тоже. Надо обновлять оборудование.

Кроме того, необходимо вести информационно-разъяснительную работу с населением. Это не значит, что читать им скучные лекции. Нет, сегодня есть интернет, социальные сети. Выпускать интересный контент, призывать людей при первых симптомах проходить обследование.

Сегодня туберкулез не приговор, он излечим. Но чем раньше его выявят, тем быстрее получится восстановить здоровье. Мадамин Каратаев

— Столько лет боремся с туберкулезом, но болезнь не отступает...

— Говорить, что улучшения ситуации нет, неправильно. В 1990-2000-е годы официальные показатели доходили до 140 выявленных больных на 100 тысяч населения. В прошлом году, по официальным данным, эта цифра составила 56-58 человек, по подсчетам международных организаций — около 85. Снизился и показатель смертности. Если раньше она доходила до 5,6-8 случаев на 100 тысяч, то в прошлом году составила 1,7. Это говорит, что сдвиги есть.