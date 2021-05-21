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Общество
Сюжет: COVID-19

Кыргызстан приступил к разработке новой нацпрограммы по борьбе с туберкулезом

Кыргызстан приступил к разработке шестой национальной программы по борьбе с туберкулезом. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, программа рассчитана до 2026 года. «В первую очередь должна быть критическая оценка предыдущих пяти программ. Возможно, были поставлены нереальные цели или какой-то механизм не до конца разработан. С этих позиций и приступаем к разработке программы «Туберкулез-6», — отметил директор Национального центра фтизиатрии Мадамин Каратаев.

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Он сказал, что дальше должны быть разработаны конкретные цели и задачи, мероприятия с обязательным указанием источников финансирования, нужных ресурсов и систем управления, поставлены реальные оценочные индикаторы, по которым впоследствии можно будет судить об эффективности реализации программы.

Кроме того, необходимо, чтобы национальная программа содержала возможности для адекватного реагирования на такие вызовы, как, например, пандемия коронавируса нового типа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194819/
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