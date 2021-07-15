COVID-19. В Кыргызстане получить сертификат о вакцинации стало проще

Министерство здравоохранения и социального развития КР разработало и запустило новые цифровые сервисы на официальном сайте vc.emed.gov.kg.

По данным ведомства, граждане могут удаленно оформить сертификат о получении вакцины против COVID-19. Для этого пользователям сервиса достаточно войти в раздел «Сертификат» и ввести необходимые данные:

для граждан КР: персональный идентификационный номер (ПИН), серию и номер ID-карты;

для иностранных граждан: номер паспорта или фамилию и имя.

Сертификаты выводятся в pdf-формате с присвоенным индивидуальным QR-кодом.

Раньше для получения сертификата требовались облачная электронная подпись, eID-карта (паспорт образца 2017 года), считывающее устройство для паспортов и пароль доступа.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.

Ожидается 40 тысяч доз AstraZeneca на 20 тысяч человек.