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Общество
Сюжет: COVID-19

Вакцинация от COVID-19. В Кыргызстане развернут более 800 прививочных пунктов

Для массовой иммунизации населения против COVID-19 в Кыргызстане разворачивают дополнительные временные прививочные пункты в торгово-развлекательных центрах, общеобразовательных учреждениях, спорткомплексах и других объектах. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики.

По его данным, всего будет развернуто 847 временных прививочных пунктов.

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В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в стране по COVID-19 и нехваткой медработников РЦИ обратился к партнерам/донорам для оказания содействия в проведении вакцинации. Национальное общество Красного Полумесяца предоставило 900 волонтеров по всей стране для оказания помощи. В каждой области определены кураторы для координации работы волонтеров. Кураторы, волонтеры и иммунологи прошли краткосрочное обучение.

Напомним, что в Кыргызстане создан реестр всех вакцинированных лиц.

По данным Минздрава на 11 июля, в республике вакцинировано 129,1 тысячи человек, в том числе второй дозой — 84 тысячи. В КР сегодня ожидаются поставки 1,2 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200628/
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