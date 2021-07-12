Вакцинация от COVID-19. График работы временных прививочных пунктов

График работы временных прививочных пунктов, где можно получить вакцину от COVID-19, озвучили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, государственные временные прививочные пункты работают с 8.00 до 23.00:

частные медицинские центры — с 8.00 до 17.00 (бесплатно);

общеобразовательные учреждения — с 9.00 до 17.00;

торгово-развлекательные центры — с 10.30 до 21.30;

культурно-спортивные центры — с 9.00 до 17.00;

выездные мобильные бригады — с 9.00 до 17.00.

Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.