Вакцинация от COVID-19. График работы временных прививочных пунктов

График работы временных прививочных пунктов, где можно получить вакцину от COVID-19, озвучили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.
По его данным, государственные временные прививочные пункты работают с 8.00 до 23.00:
- частные медицинские центры — с 8.00 до 17.00 (бесплатно);
- общеобразовательные учреждения — с 9.00 до 17.00;
- торгово-развлекательные центры — с 10.30 до 21.30;
- культурно-спортивные центры — с 9.00 до 17.00;
- выездные мобильные бригады — с 9.00 до 17.00.
Напомним, 11 июля из Китая в КР поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.