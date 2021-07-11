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Общество
Сюжет: COVID-19

В мэрии Бишкека напомнили, как получить сертификат о вакцинации удаленно

Сертификат о вакцинации против COVID-19 можно получить удаленно в электронном виде через государственный портал электронных услуг portal.tunduk.kg. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, документ могут получить как граждане Кыргызстана, так и иностранцы. Для этого необходимо зайти на портал и пройти авторизацию посредством облачной электронной подписи или eID. Затем в разделе «Здравоохранение» выбрать услугу «Выдача сертификата о вакцинации против COVID-19» и нажать на кнопку «Отправить заявку» для получения документа.

Е-сертификат будет сформирован автоматически, его можно распечатать или сохранить как документ в PDF-формате. Он также содержит QR-код для проверки достоверности документа.

Для получения услуг на портале требуется пройти авторизацию одним из способов:

  • облачная электронная подпись, которая выдается бесплатно в центрах обслуживания населения;
  • eID-карта (паспорт образца 2017 года), считывающее устройство для паспортов и пароль доступа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200591/
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