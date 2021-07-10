Вакцинация от COVID. Ответы на вопросы об антителах, беременных и онкобольных

В Кыргызстане ждут очередную партию китайской вакцины от коронавируса Sinopharm — всего 1 миллион 250 тысяч доз. Прививать ею будут всех желающих. ИА «24.kg» решило напомнить об основных рекомендациях по вакцинации.

1 Вакцину делать только на здоровом фоне Человек должен быть полностью здоровым. Если есть температура, озноб или другие симптомы ОРВИ, то получить вакцину можно только после полного клинического выздоровления. Есть меры предосторожности для лиц с хроническими заболеваниями (иммунодефицитными, онкологическими, сердечно-сосудистыми). Все зависит от состояния вакцинируемых, периода и течения заболевания. Решение об их вакцинации будут принимать после осмотра и опроса. На здоровом фоне причин для отказа в вакцинации нет.

2 Нужно ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела? «Нет, необязательно, — поясняет ведущий специалист Республиканского центра иммунопрофилактики (РЦИ) Азим Кыргызбаев. — При любых антителах, даже если они выше нормы, можно и нужно делать вакцинацию. У каждого иммунитет реагирует по-разному. Антитела у некоторых граждан пропадают через три месяца, а у некоторых — через шесть. Я тоже делал тест, у меня был результат 16, но, несмотря на это, я привился уже двукратно». Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. Тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус. Он определяет сам факт наличия антител в крови пациента, но не определяет уровень его иммунитета.

3 Можно ли делать вакцину при планировании беременности? Если семья планирует беременность, то после двукратной вакцинации должен пройти один месяц. После этого можно планировать. Беременным и кормящим прививаться нельзя, подчеркнули в РЦИ.

4 Как быть пациентам с онкологией? По словам замдиректора по клинической работе Национального центра онкологии и гематологии Суютбека Доолотбекова, пока нет исследований, которые могли бы давать рекомендации относительно вакцинации от COVID-19 для данной категории. Но, исходя из цифр тяжелых осложнений и смертности от коронавируса у пациентов с онкологией, вакцинация нужна. Онкопациентам в ремиссии можно делать прививку, обязательно проконсультировавшись со своим лечащим врачом. Необходимо тщательно оценивать соотношение потенциальной пользы и возможные риски.

5 В России уже началась ревакцинация от коронавируса. Будут ли ее делать в Кыргызстане? Кыргызстан, по словам Азима Кыргызбаева, работает по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. По этому поводу ВОЗ пока ничего не заявляла.

6 Безопасны ли вакцины от COVID-19? «Да, безопасны, — заверяет Азим Кыргызбаев. — Они инактивированные, то есть в них нет живого вируса, только убитый. Метод технологии изготовления инактивированной вакцины давно известен человечеству. Такую вакцину используют в Национальном календаре профилактических прививок (от полиомиелита). От них нет серьезных побочных эффектов. Все вакцины, разработанные против коронавируса, проходят все этапы клинических испытаний, просто в ускоренном режиме, в сжатые сроки. Эти препараты не для профилактики COVID-19, а для предотвращения смертей и тяжелых случаев, а также для разгрузки системы здравоохранения.

7 Можно ли смешивать вакцины? ВОЗ рекомендовала медикам пока не смешивать различные типы вакцин от коронавируса для усиления иммунного ответа на инфекцию. Специалисты еще проводят исследования по этому вопросу и пока не готовы дать какие-либо общие рекомендации. Хотя испытания по комбинации препаратов AstraZeneca и Pfizer показали хороший результат. Но общий принцип применения еще предстоит определить.