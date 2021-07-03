В ВОЗ рекомендовали не смешивать все вакцины подряд

ВОЗ рекомендовала медикам пока не смешивать различные типы вакцин от коронавируса для усиления иммунного ответа на инфекцию. Об этом заявил на брифинге представитель консультативной группы экспертов по иммунизации ВОЗ Йоахим Хормбах, сообщила Lenta.ru.

По его словам, специалисты еще проводят исследования по этому вопросу и пока не готовы дать какие-либо общие рекомендации. «Мы пока не можем сказать, что можно сочетать все вакцины подряд», — отметил Хормбах.

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Он отметил, что испытания по комбинации препаратов AstraZeneca и Pfizer показали хороший результат. Но общий принцип применения еще предстоит определить.

Ранее сообщалось, что специалисты из Германии провели масштабное исследование, в процессе которого они изучили особенности использования препаратов от коронавируса при вакцинации. Оказалось, что люди, которые получили две дозы вакцины от BioNTech/Pfizer в результате получили антитела в количестве, которое в десять раз превышает аналогичный показатель у привитых препаратом от компании AstraZeneca. Самый лучший результат оказался у тех, кому сделали прививку двумя вакцинами.