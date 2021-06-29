COVID-19. ВОЗ не рекомендует сдавать тест на антитела перед вакцинацией

Всемирная организация здравоохранения не рекомендует использовать тесты на антитела для принятия решения о вакцинации. Об этом заявила РБК официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.



По ее словам, тест, сделанный в коммерческой лаборатории, не способен точно определить, имеются ли в организме нейтрализующие антитела, которые могут остановить вирус. Он определяет сам факт наличия антител в крови пациента, но не определяет уровень его иммунитета.

Мелита Вуйнович добавила, что тестирование на антитела предназначается для научных целей, а не для принятия решения о вакцинации. «Оно помогает ученым определить масштабы произошедшей вспышки коронавируса и дают наиболее полную картину об инфицировании COVID-19», — отметила она.

В целом ВОЗ рекомендует вакцинацию как лучший способ достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета.

В недавнем интервью ТАСС Мелита Вуйнович заявила, что вакцинация от коронавируса может проводиться при любом уровне антител. По ее словам, вакцина не может нанести какой-то вред из-за их наличия.