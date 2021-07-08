Риск смерти от COVID-19 для людей с онкологией выше в два раза

Пациентам с онкологией можно получить вакцину от COVID-19, но есть исключения. Об этом на брифинге сегодня сообщил заместитель директора по клинической работе Национального центра онкологии и гематологии Суютбек Доолотбеков.

Читайте по теме COVID-19. В Кыргызстане выросла смертность среди людей с сердечными болезнями

По его словам, для онкологических пациентов риск тяжелого течения коронавируса и летального исхода примерно в два раза выше, чем для других людей.

«К сожалению, пока нет исследований, которые могли бы давать рекомендации относительно вакцинации от COVID-19 для данной категории, но исходя из цифр тяжелых осложнений и смертности от коронавируса у пациентов с онкологией, вакцинация нужна», — сказал он.

Отмечается, что есть онкологические пациенты, которые прошли лечение несколько лет назад, и сейчас у них процесс ремиссии, им можно делать прививку, проконсультировавшись со своим врачом.

Однако есть вторая группа пациентов, которые нуждаются в противоопухолевом лечении (химиотерапия, лучевая терапия, хирургическая операция), что может значительно ослабить иммунную систему. В этой ситуации есть вероятность более тяжелого течения вирусной инфекции, а с другой — можно столкнуться с низкой эффективностью вакцинации.

«В любом случае нужно рассматривать таких пациентов как кандидатов на вакцинацию, тщательно оценивая соотношение потенциальной пользы и возможные риски обязательно совместно с лечащим врачом», — заключил Суютбек Доолотбеков.