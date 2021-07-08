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Общество
Сюжет: COVID-19

Риск смерти от COVID-19 для людей с онкологией выше в два раза

Пациентам с онкологией можно получить вакцину от COVID-19, но есть исключения. Об этом на брифинге сегодня сообщил заместитель директора по клинической работе Национального центра онкологии и гематологии Суютбек Доолотбеков.

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По его словам, для онкологических пациентов риск тяжелого течения коронавируса и летального исхода примерно в два раза выше, чем для других людей.

«К сожалению, пока нет исследований, которые могли бы давать рекомендации относительно вакцинации от COVID-19 для данной категории, но исходя из цифр тяжелых осложнений и смертности от коронавируса у пациентов с онкологией, вакцинация нужна», — сказал он.

Отмечается, что есть онкологические пациенты, которые прошли лечение несколько лет назад, и сейчас у  них процесс ремиссии, им можно делать прививку, проконсультировавшись со своим врачом.

Однако есть вторая группа пациентов, которые нуждаются в противоопухолевом лечении (химиотерапия, лучевая терапия, хирургическая операция), что может значительно ослабить иммунную систему. В этой ситуации есть вероятность более тяжелого течения вирусной инфекции, а с другой — можно столкнуться с низкой эффективностью вакцинации.

«В любом случае нужно рассматривать таких пациентов как кандидатов на вакцинацию, тщательно оценивая соотношение потенциальной пользы и возможные риски обязательно совместно с лечащим врачом», — заключил Суютбек Доолотбеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200270/
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