Нас как будто нет. Улан Бердибаев о ДЦП, борьбе и страхе

«Часто вы видите таких, как я, гуляющих по городу или пьющих кофе в кафе? Нет. Вот и я о том же. Нас как будто нет, мы как будто умерли». С Уланом Бердибаевым мы разговариваем в одной из кофеен Бишкека.

В 24.kg борец джиу-джитсу, живущий с диагнозом ДЦП, обратился, чтобы рассказать о своей борьбе, и не только о спортивной. Улан надеется, что его слова дойдут до тех, кто в них нуждается.

Желание стать сильным

Улану 37 лет. Косые взгляды на себе он начал замечать еще в раннем детстве. Их невозможно было не заметить. Ребенок, которому с трудом удавалось говорить, привлекал к себе внимание сверстников — и не самое позитивное. В школе, по его воспоминаниям, было всякое — и придирки, и издевки. Тогда впервые у него и появилось желание стать сильным.

Фото предоставлено собеседником редакции. Улан Бердибаев

«В борцовский зал меня привел отец. Тогда я учился в восьмом классе. Увлекся вольной борьбой. Понравилось то, что в ней даже слабый спортсмен способен одолеть более сильного противника. Если смотреть в прошлое, то во многом тому, чего я сегодня добился, я обязан именно отцу и маме. Они воспитали меня таким, какой я есть», — говорит Улан.

Шли годы. Молодой человек пробовал разные виды единоборств. Остановился на джиу-джитсу. В зал он приходит каждый вечер. Признается, последний месяц вынужден пропускать занятия — приболел. Но уверяет, что как только поправится, вновь наденет Ги (униформу для бразильского джиу-джитсу. — Прим. ред). Без спорта свою жизнь Улан уже не представляет.

«С 2014 года занимаюсь. Выступал на соревнованиях здесь в Бишкеке и Алматы. Это непростой спорт. Тяжелый физически, так как большая часть схваток происходит в партере. И травмы получал — ломал пальцы, выбивал плечо, травмировал ногу. Мама из-за этого переживает, но с годами, как мне кажется, уже смирилась», — рассказывает спортсмен.

Закалка, которую бишкекчанин получил в единоборствах, позволила ему успешно окончить не только самую обычную школу, но и получить высшее образование по специальности экономист, а также открыть свое небольшое дело. Улан торгует спортивными товарами.

Когда даже обычные вещи – испытание

Бишкек, как и весь Кыргызстан, не самое лучшее место, в котором люди с особенностями здоровья могли бы чувствовать себя комфортно. То, что для среднестатистического кыргызстанца считается обыденным, для них целое испытание. Мой собеседник знает об этом не понаслышке.

Фото предоставлено собеседником редакции. Улан Бердибаев с бойцом UFC Рафаэлем Физиевым

«Я даже не говорю о свободном доступе в здания государственных учреждений и другие места, об отсутствии пандусов и прочего. Об этом и без меня немало сказано. Вот другой пример. Обратился ко мне парень, тоже с ДЦП. Рассказал, что у него разболелся зуб, и отправился к стоматологу. А тот отказался его принимать. И парень был вынужден страдать от зубной боли. Хотя по Конституции, казалось бы, все равны, по факту все имеют равные права, но неравные возможности», — рассказывает Улан.

Общество к людям с инвалидностью настроено довольно враждебно, считает борец.

«Я не знаю, в чем причина. Скорее всего, в воспитании детей. Именно из детства берут свое начало все предрассудки, страхи и манера поведения взрослых. Вы часто видите, чтобы у нас кто-то сам помог тому, кто нуждается в помощи? Единичные случаи. Чтобы кто-то учил этому своих детей? Тоже единицы. Я бы хотел обратиться к родителям. Ко всем без исключения. Каким вы вырастите человека, таким он и станет. Вот вам мой пример. Если бы не отец, которого не стало в 2010-м, если бы не мама, то моя жизнь могла бы стать другой», — констатирует Бердибаев.

Жалость – худшее из чувств

А чего себя жалеть? Ты такой, какой ты есть. Просто пойми и прими это. Если раскиснешь, начнешь давать себе какие-то поблажки, считай, что все, пропал. Улан Бердибаев

Чувство жалости — это одно из немногих, чего не терпит Улан. Жалеть себя он не позволяет и самому себе.

Борец ведет страницу в Instagram. Признается, что время от времени к нему обращаются молодые люди, испытывающие схожие трудности.

Фото предоставлено собеседником редакции. Улан интересуется не только спортом

«В сообществе ЛОВЗ меня, полагаю, недолюбливают за то, что я не терплю, когда люди начинают плакаться, и говорю как есть: «Эй, парень! Да ты же не в Европе. Никто ничего для тебя здесь, в Кыргызстане, не делал раньше и делать не будет. Чего ты ждешь? Что к тебе придут домой, возьмут за руку и куда-то поведут? Нет, дружище, выбор у тебя невелик. Либо смирись, либо борись. У тебя одна жизнь, и проживи ее сейчас. Пытайся! Как бы ни было трудно, попробуй хотя бы выйти во двор собственного дома. Да, скорее всего, на это уйдет не один месяц. Но это будет твоя победа, победа над собой. Ищи варианты и возможности. Сегодня вышел на прогулку во двор, а через месяцы выйдешь в ближайший парк. Мир не изменится — меняйся ты». Но не все это понимают», — рассказывает Улан.

По его мнению, очень часто люди в сложных обстоятельствах замыкаются в себе из-за страха и сами же закрывают себя в четырех стенах. Безусловно, если речь не идет о самых тяжелых случаях.

«Вот вы не поверите, но я даже не знаю, какая у меня группа инвалидности. Никогда этим не интересовался. Есть она и есть. И что теперь? Думать об этом постоянно? А дальше что? Я прекрасно понимаю тех, кто боится, кто замкнулся в себе. Это самое сложное — перебороть страх. Люди проживают в нем всю жизнь, не выбираясь за привычные границы, не покидая из-за боязни даже собственной комнаты, и это самая страшная ошибка», — говорит Бердибаев.

Фото предоставлено собеседником редакции. Ежедневный поход за продуктами

Улан рассказал, что его многие призывают выступать на семинарах и тренингах, прочат ему карьеру мотивационного коуча.

«Никогда ни в каких фондах и программах не участвовал, да и не стремился особо к этому. Вот сейчас возникло такое желание — высказаться и донести важные слова до тех, кто в них нуждается. Я просто нашел возможность и сделал это. Делайте и вы!» — заключил Улан.