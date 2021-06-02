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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова отпустили под домашний арест

Экс-вице-мэра Мирлана Амантурова отпустили под домашний арест. Об этом он сообщил журналистам.

Бывший муниципальный чиновник не стал комментировать свое уголовное дело. Он попросил прессу обращаться к его адвокату, но не назвал имени.

В Первомайском районном суде Бишкека сообщили, что дело в отношении Мирлана Амантурова находится на рассмотрении.

Напомним, бывшего вице-мэра Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Мирлана Амантурова задержали в декабре 2020 года. Следствием установлена коррупционная схема в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» и мэрии столицы при проведении госзакупок по ремонту и строительству дорог с использованием подконтрольных ему подрядных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196072/
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