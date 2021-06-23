Гибель ребенка в детдоме. Эксперты рассматривают версию отравления ядом

В направлении на экспертизу судмедэксперт указал, что воспитанник детдома в Военно-Антоновке Игорь Якунин якобы отравился неизвестным ядом. Об этом сегодня в своем повторном обращении к президенту КР Садыру Жапарову сообщил брат погибшего Богдан.

По его словам, этот диагноз стал известен сегодня его адвокату и представителю Минздравсоцразвития. «То есть органы тела, которые могли бы доказать получение тупой травмы в результате ударов, возможно, не исследовали и вообще не отобрали. А эксгумацию тела до сих пор не провели. Я прошу установить настоящую причину смерти и срочно провести эксгумацию», — сказал Богдан Якунин.

Он также выложил видео, на котором подросток сознался, что бил Игоря, и аудиозапись беседы с другим воспитанником детского дома, который, по словам Богдана, был свидетелем инцидента.

Ранее Богдан Якунин опасался, что причиной смерти брата могут назвать отравление.

Игорь Якунин погиб 1 июня. О смерти воспитанника Военно-Антоновского детского дома сообщила глава ОФ «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова. По ее словам, по предварительной версии, мальчик умер после избиения старшим подростком. ЧП случилось еще 1 июня, однако этот факт скрыли. Омбудсмен потребовал отстранения директора учреждения от работы.