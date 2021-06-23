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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Экс-замглавы ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева отпустили под домашний арест

Экс-заместителя председателя ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Известно, что Чоткараева отпустили в связи с плохим состоянием здоровья.

Напомним, Дуйшенбек Чоткараев проходит подозреваемым по делу о контрабанде золота. По версии следствия, он причастен к незаконному освобождению задержанных за контрабанду лиц и выдаче изъятых ювелирных изделий. Вместе с Чоткараевым по делу проходит другой экс-замглавы ГКНБ Болот Суюмбаев. Он объявлен в розыск.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198573/
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