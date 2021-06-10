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Общество

Ошские события глазами очевидцев 11 лет спустя

Ровно 11 лет назад в этот день в Оше начались столкновения на межэтнической почве. Массовые беспорядки длились несколько дней.

По неофициальным данным, только в первые дни погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали о более чем 2 тысячах жертв. Десятки тысяч жителей города получили ранения и травмы, остались без домов, были вынуждены бежать...

Государственные органы предоставляли иную статистику: официально зарегистрировано 443 погибших.

В апреле 2021 года президент Садыр Жапаров поручил ГКНБ изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны. В ведомстве пока не комментируют, как продвигается работа.

Журналисты 24.kg отправились в Ош и поговорили с очевидцами трагических событий.

Сегодня раны уже зажили, боль утихла, память отодвинула страшные воспоминания. Люди научились жить, смирились с потерями, простили друг друга. Никто не хочет повторения кровавых событий, все понимают, как важно уметь извлекать уроки из прошлого. В Оше это чувствуется особенно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197046/
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