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Власть

Ошская трагедия: Садыр Жапаров поручил изучить все материалы по событиям июня

Садыр Жапаров дал поручение Государственному комитету национальной безопасности изучить материалы по трагическим июньским событиям 2010 года на юге страны, в результате которых сотни граждан погибли, а тысячи получили увечья и ранения. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«По итогам проведенной работы поручено предоставить полную информацию о принятых государственными органами решениях, а также с соблюдением законности и объективности, принять соответствующие решения», — говорится в сообщении.

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10 июня 2010 года на юге страны произошли межэтнические столкновения.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о двух тысячах погибших.

Однако государственные органы Кыргызстана предоставляли иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Правоохранительные органы возбудили по противоправным фактам 5 тысяч 646 уголовных дел, из них по Ошу — 3 тысячи 346, по Ошской области — 1 тысячу 303, по Джалал-Абадской области — 954, еще 43 дела возбудила Военная прокуратура. Это данные Генеральной прокуратуры.

В суд направили 336 уголовных дел в отношении 532 лиц. Рассмотрено 286 дел в отношении 488 лиц с осуждением их к различным видам наказания.

В отчете Национальной комиссии по расследованию причин трагических событий, произошедших на юге республики в июне 2010-го, даны такие сведения: на 10 декабря 2010 года в Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях обнаружено 426 тел, из которых опознано 381. Большинство опознанных — узбеки (276). Кыргызов — 105, представителей других национальностей — 2. Телесные повреждения получили 1 тысяча 925 граждан (у 925 из них огнестрельные ранения).

Согласно отчету, погибли 10 сотрудников МВД (ранены 172, включая двух пенсионеров МВД), убит один офицер и еще два военнослужащих ранены.

По данным международной независимой комиссии под руководством финна Киммо Кильюнена, опубликовавшей отчет в 2011 году, в этническом конфликте на юге Кыргызстана погибли 470 человек.
Более 90 процентов убитых — мужчины. Около 67 процентов погибших имели огнестрельные ранения, 90 процентов из этого числа — узбеки.
Ссылка: https://24.kg/vlast/188670/
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