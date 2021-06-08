В центре Бишкека из-за ветра упали деревья

В центре города, на пересечении улиц Абдрахманова и Пушкина упало дерево. Фотографию в Twitter выложил пользователь Адиль Турдукулов.

Фото Twitter/@adil_turdukulov. В центре Бишкека упало дерево

«Надеюсь, жертв нет», — написал он.

В мэрии Бишкека сообщили, что на месте находились продавщица национальных напитков и покупательница. «Их задело веткой. Им оказана медицинская помощь, от госпитализации отказались», — сообщили в муниципалитете.

Еще одно дерево упало возле Белого дома на проспекте Чуй. В мэрии Бишкека сообщили, что его уже убрали, жертв нет. Пока в муниципалитете не могут назвать точное количество деревьев, упавших в столице из-за ветра. «Ведется работа во всех районах», — сообщили в мэрии.

Отметим, что накануне сильный ветер сорвал крышу многоэтажного дома. Жертв нет. Ранее в соцсетях появилось сообщение, что на бульваре Эркиндик распиливают березы. В мэрии сообщили, что это нездоровые деревья и сухостой, который при непогоде может навредить линиям электропередачи и автомобилям.