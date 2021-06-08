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Происшествия

В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома. Пострадали три машины

В Бишкеке сильный ветер сорвал кровлю пятиэтажного дома на улице Айни. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, на место происшествия сразу прибыли оперативная группа отдела МЧС Ленинского района и представители акимиата.

«Площадь упавшей кровли — около 400 квадратных метров. Причиной стало ее неустойчивое крепление», — отметили в муниципалитете.

В итоге повреждения получили три автомобиля, у одного разбито окно. «Люди не пострадали», — добавили в мэрии.

Столичный муниципалитет советует автовладельцам во избежание несчастных случаев и​ повреждения личного имущества не парковать свои​ машины рядом с деревьями и объектами облегченного типа.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196765/
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