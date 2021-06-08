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Общество

Вузы будут самостоятельно формировать образовательные программы и зарабатывать

С нового учебного года каждый вуз будет самостоятельно формировать содержание и структуру образовательной программы. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

Он отметил, что новшество вводится в рамках трансформации вузовской системы в модель «Университет 4.0».

Первые шаги, которые необходимо будет сделать, — пересмотреть и провести ревизию содержания и структуры образовательных программ, некоторые из них, возможно, где-то не востребованы или устарели.

Нурлан Омуров

«Необходимо запускать новые образовательные программы на стыке отраслей, например ИТ-медицина. Также нужно пересмотреть шаги по подготовительной работе участия вузов в международных рейтингах. Для этого начнет работать отдельная дорожная карта», — отметил Нурлан Омуров.

По словам замминистра, предлагаемая трансформация позволит вузам зарабатывать.

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«Сегодня бюджет высших учебных заведений состоит из двух источников: спецсредств, которые поступают от оплаты за контракт, и финансирования из республиканского бюджета. Мы планируем создать условия, чтобы наши вузы в консорциуме с вузами других стран, научными организациями подавали заявки на участие в мировых исследованиях», — сказал он.

Нурлан Омуров добавил, что некоторые задачи, прописанные в дорожной карте, требуют кардинального изменения нормативно-правовых актов. «Основной процесс модели — коммерциализация услуг вузов. У некоторых есть лаборатории, где они могут проводить исследования по заказу и зарабатывать. Но сейчас закон этого не позволяет. Вузы могут использовать лаборатории только в образовательных целях», — отметил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196828/
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