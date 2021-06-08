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Общество

Университет 4.0. Вузы Кыргызстана станут центрами инновации

В Кыргызстане разработана дорожная карта трансформации вузовской системы в модель «Университет 4.0». Об этом на брифинге сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, концепция подразумевает, что, с одной стороны, вузы должны давать знания, образование, а с другой — проводить эффективные качественные исследования и порождать инновации, которые, в свою очередь, должны дать реальный вклад в развитие определенного сектора экономики.

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«Сейчас идет обсуждение, чтобы внести финальные коррективы в дорожную карту. После МОиН будет ее принимать. Там указано девять направлений, по которым должна идти трансформация. Они включают 27 задач. Данная дорожная карта рассчитана на три года. Модель предусматривает вклад в социальное и экономическое развитие, исследования должны быть направлены на развитие социума или экономики. Выпускники должны быть конкурентными на рынках труда», — отметил он.

Ректор Кыргызского государственного технического университета Мирлан Чыныбаев добавил, что по модели вузы станут двигателями инновационного процесса. «Развитие страны зависит от инноваций. И вузы — это хорошая среда для ее создания. У нас есть студенческая наука, вузы могут находить финансирование, чтобы развивать инновационные идеи студентов, будь то программный продукт или технология, и потом внедрять», — отметил он. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196822/
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