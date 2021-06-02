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Происшествия

По факту исчезновения Орхана Инанды возбуждено уголовное дело

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека». Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«В рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников МВД, ГУВД Бишкека и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды», — говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное производство по розыску кыргызстанца находится на контроле министра внутренних дел Улана Ниязбекова.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

Сегодня возле посольства Турции в Бишкеке продолжается митинг с требованием найти Орхана Инанды. По мнению участников акции, президента Международного образовательного учреждения «Сапат» похитили. Они считают, что к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196110/
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