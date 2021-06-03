Конфликт на границе месяц спустя: Кыргызстан и Таджикистан были в шаге от войны

28 апреля 2021 года на кыргызско-таджикской границе произошел очередной инцидент. Он начался вблизи распределителя воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Локализовать напряжение удалось только к 3 мая. В событиях пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

Прошел месяц. Сторонам удается сохранять статус кво. Межправительственная группа продолжает переговоры по демаркации и делимитации отдельных участков границ.

Фото из интернета. Андрей Казанцев

Андрей Казанцев, профессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», главный научный сотрудник Института международных исследований МГИМО, отвечая на вопросы 24.kg, озвучил итоги произошедшего столкновения.

— Подводя итоги апрельского инцидента на границе месяц спустя, как вы считаете, чего ни в коем случае нельзя делать сейчас Кыргызстану и Таджикистану?

— Не нужно нагнетать напряжение. Если начнутся активные боевые действия, не важно с какой интенсивностью, но с применением даже только стрелкового оружия, разрешить конфликт мирными средствами будет очень тяжело.

Посмотрите, что происходит на границе Армении и Азербайджана. Споры о статусе Нагорного Карабаха решили, но теперь не могут решить вопросы по границам. Конфликт продолжается, процесс не остановлен.

Приграничный вопрос между Кыргызстаном и Таджикистаном исторически также сложен. Стоит конфликту перейти на уровень применения тяжелой артиллерии, когда количество погибших от десятков человек перерастет в сотни, — решить вопрос миром не получится. Андрей Казанцев

Кыргызстан и Таджикистан должны понимать, на грани чего они были. Они находились в шаге от того, чтобы следующим этапом шло применение реактивной системы залпового огня «Град», тяжелой артиллерии или авиации по площадям и городам.

Стороны не должны доводить ситуацию до такого состояния.

— Какую позицию занимает в этом конфликте Москва? Поддерживает ли она какую-то из сторон, чего хочет?

— В Москве, судя по последним встречам с президентами Таджикистана и Кыргызстана, однозначно не поддерживают ни одну из сторон в прошедшем конфликте.

Россия заинтересована в том, чтобы между Душанбе и Бишкеком не было войны. Обе страны входят в ОДКБ, вооружены российским оружием, на территории обеих стран располагаются российские военные базы, силовики Таджикистана и Кыргызстана обучаются в российских военных вузах. Кроме того, Кыргызстан и Таджикистан связаны с Россией миграционными контактами.

Поэтому в случае войны между Таджикистаном и Кыргызстаном, которой к счастью удалось избежать, третьей пострадавшей стороной была бы Россия.

— Пограничный конфликт сопровождался активным информационным противостоянием сторон. Чья версия событий оказалась лучше донесена до внешней аудитории?

— Кыргызстан, однозначно, победил в информационной войне. Это произошло из-за того, что в Кыргызстане более открытое общество, которое имеет больше связей с внешним миром. В Бишкеке представительств разных информационных агентств больше, чем в Душанбе.

И, самое главное, степень глобализации, включения Кыргызстана в международные информационные потоки существенно больше.