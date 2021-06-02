На Старой площади Бишкека митинг. Сторонники вышли поддержать Орхана Инанды

В Бишкеке возле Дома правительства проходит митинг сторонников пропавшего Орхана Инанды.

На акции протеста собралось около 200 человек. Они требуют, чтобы власти предоставили им информацию о местонахождении Орхана Инанды и вышли к ним на диалог.

«Мы вышли на мирный митинг, потому что уже несколько дней нам ничего не говорят. Надеемся, что глава кабинета министров Улукбек Марипов выйдет к нам и ответит на вопросы. Если он не может, пусть выйдут его представители», — говорят митингующие.

Отметим, что возле посольства Турции в Кыргызстане сегодня тоже митингуют около 100 человек.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».