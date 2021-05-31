Вакцина от COVID-19. Точные даты очередных поставок неизвестны

Точных дат очередных поставок вакцины от коронавируса до сих пор нет. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, вторая партия вакцины компании Sinopharm поступит по линии китайского посольства. Ранее, напомним, Кыргызстан искал самолет для доставки препарата, вопрос был решен, заявляли в Минздраве.

Восемьдесят тысяч доз российской вакцины «Спутник V» также должны были поступить в конце мая.

Отметим, что республиканский штаб поручил профильным органам в срочном порядке проработать вопросы поставок в республику вакцин от коронавирусной инфекции.

Вакцинацию первой дозой в Бишкеке завершили около недели назад. Кончается вакцина и в регионах.