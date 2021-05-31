Вопросы поставок вакцин от COVID-19 рассмотрел республиканский штаб

Республиканский оперативный штаб обсудил меры, принимаемые по сдерживанию распространения COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

По ее данным, на заседании рассмотрели эпидемиологическую ситуацию в республике, меры по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции, вопросы влияния COVID-19 на показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, ход проведения вакцинации кыргызстанцев, проживающих и осуществляющих свою деятельность в зарубежных странах.

Профильным органам необходимо в срочном порядке проработать вопросы поставок в республику вакцин от коронавирусной инфекции. Жылдыз Бакашова

«Министерству здравоохранения необходимо уделить особое внимание пациентам с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями. Кроме того, с учетом начала летнего туристического сезона необходимо обеспечить строгое соблюдение санитарных норм в туристических местах отдыха», — сказала заместитель председателя кабмина Жылдыз Бакашова.

По итогам заседания оперативного штаба государственным и местным органам власти дан ряд поручений.

В частности, Министерству здравоохранения и социального развития поручено на постоянной основе совершенствовать систему обучения медицинских работников методам диагностики и лечения коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, а также проводить реабилитацию граждан, перенесших COVID-19 и внебольничную пневмонию в соответствии с пятой версией клинического протокола.

Совместно с Министерством финансов и экономики поручено в недельный срок решить вопрос выплат одноразовых материальных компенсаций медицинским работникам, работающим в красных зонах.

Ведомству также поручено наряду с созданием красных зон в стационарах для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией обеспечить достаточное количество койко-мест в организациях здравоохранения для оказания медицинской помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями, а также усилить мероприятия по внедрению первичной и вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в регионах, где регистрируются большие показатели заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Совместно с Государственной регистрационной службой поручено обеспечить в Центрах обслуживания населения соблюдение масочного режима, дистанции, частое проветривание помещений и не допускать массового скопления людей.

Полномочным представителям кабинета министров в областях, мэриям Бишкека и Оша поручено своевременно реагировать и принимать решения по эпидемиологической ситуации. А Министерству иностранных дел — продолжить работу с компетентными органами зарубежных государств по вакцинации против коронавирусной инфекции наших граждан и мигрантов, проживающих и осуществляющих свою деятельность в зарубежных странах.