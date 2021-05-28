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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Скандал с выборами ректора Медакадемии прокомментировал Алымкадыр Бейшеналиев

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg отмену выборов в Кыргызской государственной медицинской академии и предположение сотрудников вуза о том, что он сам претендует на эту должность.

По его словам, он удивлен таким заявлением. «Министр выше или ректор? Представьте себе, мне президент доверил пост министра, шесть структур — Соцфонд, Минсоцразвития, ФОМС, миграцию, чтобы я провел реформу, оптимизацию, борьбу с коррупцией. И я буду претендовать на какую-то должность ректора? Я никогда не буду претендовать. Я министр. Никакого отношения к Медакадемии не имею. Выборы проводит Минобразования», — сказал чиновник.

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Он также прокомментировал ротацию статс-секретарей Минобразования и Минздрава.

«Несколько месяцев назад я сказал президенту и премьер-министру, что в Минздраве должен работать медик, а не строитель или преподаватель. Шадыханов — строитель, никакого отношения не имеет к Минздраву. Это было упущение предыдущей власти. Я удивился, когда пришел в министерство, узнав, что там работают строители, бизнесмены, фармацевты. Я всех поменял, сейчас работают одни медики», — добавил Алымкадыр Бейшеналиев.

Отметим, что  уже бывший статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев окончил МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности «журналистика». В разные годы работал редактором в газетах «Кыргыз Туусу», «Ош жаңырыгы», «Ленин жолу». Был советником директора, а потом замдиректора Агентства по профтехобразованию, референтом в аппарате правительства.

Алымкадыр Бейшеналиев претендовал на пост ректора КГМА в 2016 году. Тогда среди кандидатов было 12 докторов наук, в итоге назначили Индиру Кудайбергенову. 

Накануне стало известно об отмене выборов в КГМА, назначенных на 29 мая. Претендентов было всего четверо. В вузе сообщили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не стал подписывать приказ об отмене выборов, поэтому якобы провели ротацию статс-секретарей. Это сделал назначенный на эту должность Калысбек Шадыханов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195553/
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