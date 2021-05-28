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Общество

В КГМА выступают против отмены выборов ректора

В Кыргызской государственной медицинской академии выступают против отмены выборов ректора. Об этом 24.kg сообщили в вузе.

По словам представителей университета, оснований для отмены выборов не было, все шло по закону. «Было четыре претендента, каждый выступал со своей программой, выборы должны были состояться», — сказали они.

Отмечено, что собравшиеся намерены обратиться письменно к президенту КР, чтобы он «как гарант демократии помог провести выборы в Медакадемии».

В вузе также отметили, что председателем оргкомитета по выборам был статс-секретарь Минобразования Жапаркул Ташиев, он не подписывал приказ об отмене выборов, поэтому провели ротацию статс-секретарей. Это сделал назначенный на эту должность накануне Калысбек Шадыханов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195523/
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