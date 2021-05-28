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Общество

Выборы ректора КГМА отменены

Выборы ректора Кыргызской государственной медицинской академии отменены. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

По ее данным, соответствующий приказ подписал статс-секретарь Министерства образования и науки Калысбек Шадыханов. В вузе отметили, что дата выборов будет сообщена дополнительно.

пресс-службы КГМА
Фото пресс-службы КГМА. Приказ об отмене ректоров

Напомним, что выборы должны были пройти 29 мая. На пост претендовало четыре человека: доктор медицинских наук, профессор Зиябидин Айдаров, доктор медицинских наук, профессор Индира Кудайбергенова, доктор медицинских наук, профессор Эркин Алымбаев, доктор медицинских наук, профессор Джолдошбек Шаршенбиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195490/
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