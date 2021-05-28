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Общество

Экстрадиция кыргызстанца в РТ. Сотрудники консульства встретятся с задержанным

Сотрудники консульства в РФ встретятся с кыргызстанцем Эсеном Мажитовым, который был задержан в России по запросу МВД Таджикистана. Об этом 24.kg сообщили в МИД.

Отметим, ранее депутат Бурул Аманова на заседании ЖК заявила, что в Таджикистане продолжают требовать экстрадиции гражданина Кыргызстана Эсена Мажитова. По ее словам, никто из госорганов не оказывает помощь кыргызстанцу.

По данным МИД, министерство и посольство Кыргызстана в России с момента получения информации о задержании Эсена Мажитова проводят необходимую работу по защите его прав и интересов.

«Намечается встреча консульских должностных лиц посольства с гражданином Эсеном Мажитовым по месту содержания его под стражей», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве. В МИД также отметили, что ответственными сотрудниками министерства и посольства установлена и поддерживается постоянная связь с адвокатом кыргызстанца.

«Этот вопрос находится на особом контроле МИД и дипломатического представительства КР в Москве», — заключили в министерстве.

Напомним, житель села Кок-Таш Баткенского района Эсен Мажитов задержан 18 апреля в Нижнем Новгороде по запросу МВД Таджикистана. По словам родственников, таджикские власти возбудили на него уголовное дело по факту конфликта на границе 8 мая прошлого года. Эсена Мажитова обвиняют в участии в массовых беспорядках.

10 мая сын Эсена Мажитова встретился с президентом Садыром Жапаровым. Глава государства обещал помочь его отцу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/195510/
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