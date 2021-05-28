Изнасилование девочки в Тоне. Один из осужденных просит оправдать его

Осужденный за изнасилование 13-летней девочки в Тонском районе Ж.К.у. обжаловал обвинительный приговор в Верховном суде. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Ранее Иссык-Кульский областной суд лишил его свободы на 15 лет. Такое решение осужденный считает необоснованным.

«Ж.К.у. просит оставить в силе оправдательный приговор Тонского районного суда», — сообщили редакции.

В пресс-службе Верховного суда подтвердили, что один из осужденных по этому делу обжаловал решение предыдущей инстанции.

Напомним, Иссык-Кульский областной суд приговорил двоих обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки к 15 годам лишения свободы, а третьего — к 20 годам. Девочку изнасиловали трое мужчин. О произошедшем родители узнали, когда выяснилось, что она беременна.