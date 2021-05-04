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Общество

На вакцинацию против COVID-19 можно записаться онлайн

На вакцинацию против COVID-19 стала доступна электронная очередь. Об этом 24.kg сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

По их данным, в настоящее время нововведение в пилотном режиме доступно для пунктов вакцинации Бишкека, а именно ЦСМ № 4, 1, 2, 7, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 19, ГСВ № 33 и 35, Железнодорожная больница, поликлиника строителей, поликлиника студентов.

Для записи по электронной очереди необходимо:

  1. Пройти по ссылке vc.emed.gov.kg.
  2. Выбрать «Электронная очередь».
  3. Заполнить предлагаемые поля, выбрать предпочитаемый пункт вакцинации.
  4. Выбрать удобную дату и время для записи на вакцинацию.
  5. После возможно скачать талон для электронной очереди на мобильное устройство и в случае необходимости предъявить его.
Электронная запись в очередь для вакцинации против COVID-19 снизит нагрузку на прививочные пункты, позволит человеку планировать свое время, а также уменьшит количество лишних контактов при получении услуг вакцинации.

Функционал будет постоянно дорабатываться, исходя из потребностей. В скором времени записаться на вакцинацию онлайн будет возможно через мобильное приложение. Вакцинация бесплатная и добровольная.

В наличии имеются китайская вакцина компании Sinopharm и российский «Спутник V».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/192872/
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