Вымогательство $250 тысяч. Улана Джураева отпустили под домашний арест

Активиста и бизнесмена Улана Джураева, задержанного по подозрению в вымогательстве взятки, отпустили под домашний арест. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что такое решение принял Первомайский районный суд Бишкека. Улан Джураев подписал соглашение о сотрудничестве со следствием.

Известно, что Мелис Аспеков продолжает находиться под стражей.

Напомним, активистов Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу». По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства.