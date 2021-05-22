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Общество
Сюжет: COVID-19

Увольнение за размороженный «Спутник V». Глава Минздрава принимал решение не сам

Министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев прокомментировал 24.kg решение об увольнении директора ОЦСМ № 1 Нурлана Галбаева.

По его словам, Галбаев ответственен за все, что происходит в поликлиниках Ленинского района, в том числе за вакцинацию.

«Только он подчиняется мне, я могу снять с работы только его. Комиссия Минздрава проработала 15 дней, в составе были замминистра здравоохранения — государственный санитарный врач, директор Республиканского центра иммунопрофилактики и другие. Они доказали вину и комиссионно решили уволить руководителя ОЦСМ № 1. Я подчиняюсь решению комиссии. Надеюсь, что новый директор наведет порядок», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он подчеркнул, что сейчас каждая ампула вакцины от коронавируса дорога. «Мы с таким трудом получаем ее, а некоторые так небрежно относятся. Этот случай будет уроком всем другим. Наказание всегда получает первое лицо. Почти тысячу людей могли бы привить в такое сложное время, когда во всем мире идет третья волна», — отметил глава Минздрава.

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Размороженный «Спутник V». Медики ОЦСМ № 1 вышли на митинг 

Напомним, в ЦСМ № 2, который находится в ведении ОЦСМ № 1, разморозилось 994 дозы российской вакцины «Спутник V». Медики ОЦСМ вышли сегодня на митинг и выступили против увольнения молодого и перспективного руководителя. 

В Республиканском центре иммунопрофилактики сообщили, что холодильник отключился от питания из-за человеческого фактора. Выговоры получили пять сотрудников ЦСМ № 2, ущерб — около 840 тысяч сомов — возложили на этот же центр.

Каждый компонент вакцины обходится Кыргызстану примерно в $10.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194901/
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