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Общество

Иссык-Кульский марафон. Как это было

На Иссык-Куле сегодня стартовал традиционный международный марафон Run the Silk road — Shanghai Cooperation Organization.

Эти соревнования уже стали традиционными. По словам организаторов спортивного форума, проводят его уже в девятый раз. Только в прошлом году в условиях пандемии мероприятие пришлось отложить.

«Сегодня на старт вышли более 3 тысяч человек. Среди них 100 спортсменов участвовали в забеге на 42 километра. На Иссык-Куль приехали представители 30 стран. Пока все идет по плану. Даже погода нам не испортила праздник. Хотя вчера синоптики обещали дождь. Все участники соревнований получили памятные награды», — рассказал главный судья соревнований Бахтияр Бокоев.

Первыми на старт вышли бегуны на дистанцию 3 километра. Он оказался самым массовым. Тон задавали маститые бегуны, выступающие за сборную Кыргызстана. Но были и такие, кто первый раз решил попробовать свои силы в легкой атлетике. Среди спортсменов были и лица с ограниченными возможностями.

Сразу после забега нам удалось поговорить с самым юным участником соревнований. Им оказался 9-летний представитель Японии. Оказалось, что родители Тарохито работают в Кыргызстане. «В таком мероприятии я участвую впервые. Сначала волновался, а потом всю дистанцию прошел с хорошим настроением», — говорит мальчик.

24.kg
Фото 24.kg. 9-летний Тарохито впервые участвовал в забеге

Как только наш герой пересек финишную ленту, ему была вручена памятная медаль.

Особую популярность у участников соревнований вызвала известная во всем мире скандинавская ходьба. Здесь на старт смогли выйти не только молодые спортсмены, но и любители преклонного возраста.

Время не поджимало ходоков, им главное было пройти всю дистанцию. Поэтому многие любители этого вида спорта вышли на старт с маленькими детьми и целыми семьями. Особенно радовались повышенному вниманию со стороны зрителей пенсионеры.

На открытии марафона присутствовал глава государства Садыр Жапаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/194097/
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