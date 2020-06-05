«Так получилось, бог дал». Как в Кыргызстане планируют семью

Специалисты по репродуктивному здоровью не исключают: двухмесячный карантин, когда все были заперты в четырех стенах, приведет к беби-буму, а возможно, и росту количества абортов. Такой метод, к сожалению, женщины тоже нередко используют для регулирования рождаемости.

Без абортов и контрацептивов

Многие ошибочно принимают планирование семьи за ограничение рождаемости. На самом деле это про здоровье и ответственность за появление на свет желанных детей, чьи потребности будут удовлетворены.

38-летняя Анара Сейитказиева (имя изменено) одна растит восьмерых детей. Старшему сейчас 21 год, младшему — 4,5. «Когда смотрю на них, даже не верится, что я всех родила. Замуж вышла в 17 лет после окончания школы, больше нигде не училась. Мечтала о четверых детях — двух девочках и двух мальчиках. Но так получилось. Больше детей не планирую», — поделилась женщина своей историей с 24.kg.

Во время последней беременности от нее ушел муж, нашел себе жену помоложе. Алиментов на детей Анара не получает, оформила пособие по малообеспеченности.

На вопрос, какие методы планирования они с мужем использовали, она признается: никакие.

«Работала, рожала, снова работала. Абортов не делала. Шестой ребенок с инвалидностью, у него аутизм. Решилась родить еще двоих, чтобы он смотрел на них и развивался, — отметила многодетная мать. — Сейчас этот ребенок сам одевается, ест, любит чистоту. Людям с аутизмом сложно в обществе, поэтому я научилась водить машину, катала его по городу после работы с ознакомительными целями. Работала до карантина таксистом».

Мадине 32 года. Она вышла замуж в 18 лет, всегда мечтала о большой, дружной семье, хотела шестерых детей, а воспитывает уже семерых. Останавливаться не намерена — еще бы одну девочку.

С мужем они тоже не предохраняются. «Врачи рекомендовали поставить спираль. Я пробовала, но мне не понравилось. Хотела поставить укол, говорят, действует три месяца, но пока не узнавала. Муж не участвует в таких вопросах. Единственное, говорит, чтобы не рожала больше, переживает, что буду болеть», — отметила женщина.

Ежегодно в Кыргызстане происходит 160 тысяч родов, около 16 тысяч женщин рожают дважды в год, а более 30 тысяч — с интервалом в один год.

Не сложно представить состояние здоровья роженицы, организм которой несет двойную нагрузку, и самого ребенка.

Некогда, дорого, лень

Специалисты по репродуктивному здоровью называют несколько причин нежелания планировать семью: религиозные взгляды, муж не хочет заниматься сексом в презервативе, женщине некогда, она не считает это важной проблемой, свекровь не разрешает.

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«Влияют и экономические возможности семьи. До 2015 года Кыргызстан получал контрацептивы в виде гумпомощи, а сейчас женщины вынуждены их покупать. В среднем на таблетированные контрацептивы требуется 250 сомов в месяц, или больше 3 тысяч сомов в год. Если семья находится за чертой бедности (а в 2018-м бедными являлись 22,4 процента населения), то она не может себе этого позволить», — рассказала 24.kg директор Кыргызского альянса планирования семьи Бактыгуль Бозгорпоева.

Такие семьи предохраняются, как «бог даст», «а вдруг повезет». Есть еще метод «так получилось». Бактыгуль Бозгорпоева

Некоторые женщины прибегают к народным способам планирования семьи — календарному методу, спринцеванию различными растворами, таблетками аспирина, щелочной водой. Мужчины прерывают половой акт. Но все эти способы не дают 100-процентной гарантии защиты от нежелательной беременности.

В крайних случаях рождаемость регулируют через аборты, чреватые психологическими и медицинскими последствиями (кровотечения, гормональный дисбаланс, миомы, кисты, бесплодие и даже смерть).

«Но женщины настолько просто к этому относятся и не понимают последствий», — негодуют врачи, подчерчивая крайне низкую ответственность женщин за репродуктивное здоровье. Приходят пациентки в больницу постфактум, после того как забеременеют или сделают аборт.

Пора взять на себя ответственность

«Мы постоянно говорим о важности этой проблемы, проводим тренинги среди лидеров сообществ, но этого недостаточно. С населением никто не работает. Минздрав лечит, пытается бороться с последствиями. А усилий неправительственного сектора не хватает, доноров в этих вопросах мало», — посетовала Бактыгуль Бозгорпоева.

«Доступ к консультированию — это еще одна проблема. Раньше гинекологи четко были обучены и консультировали по методам планирования. А сейчас их нет, сплошь семейная медицина, семейные врачи, компетентность и уровень знаний которых порой очень низкий. Если бы на консультации доктор все четко расписал и объяснил, то какой-то процент пациенток все это обязательно выполнял. Конечно, есть аккуратные женщины, которые делают все необходимое, но их мало», — добавила директор альянса.

Бактыгуль Бозгорпоева подчеркнула: планирование семьи — это не ограничение рождаемости. «Пусть рожают, сколько хотят — три, семь или десять детей при условии, если здоровье позволяет. Есть женщины, которым нельзя рожать из-за эпилепсии, туберкулеза, сердечного заболевания или почек. А они все равно идут на этот шаг и появляются у врача только перед родами. В результате ежегодно у нас умирает 45-50 женщин», — сказала она.

Если женщина соблюдает 2,5-годичный интервал между беременностями, она может за свой репродуктивный период родить 8-10 детей. Бактыгуль Бозгорпоева

«Самое главное, чтобы организм восстановился. У нас обычно рассуждают: бог дал — бог взял, у каждого ребенка есть свое предназначение. Нет! Это должен быть желанный ребенок при обоюдном согласии партнеров. Продумайте заранее ваш семейный бюджет. Сможете ли вы поставить на ноги вашего ребенка, дать полноценное питание, проживание, обеспечить все нужды? Тогда — рожайте и воспитывайте», — резюмировала директор альянса.