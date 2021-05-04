В Сузаке 24-летняя мать пятерых детей покончила с собой

В Сузакском районе 24-летняя мать пятерых детей покончила с собой. Супруга подозревают в доведении до самоубийства. Об этом 24.kg сообщили в УВД области.

По его данным, 23 апреля примерно в 19.30 жительница айыльного аймака Таш-Булак 1996 года рождения повесилась в сарае.

Факт зарегистрирован в ЕРПП по статье 136 «Доведение до самоубийства». Назначены соответствующие экспертизы.

Во время следствия родители погибшей обратились в милицию, заявив о том, что в смерти их дочери виноват зять.

Отмечается, что женщина вышла замуж в 16 лет. У семейной пары было пятеро детей.

«Причастность мужа погибшей женщины к ее гибели будет установлена в ходе расследования. На сегодня следствие продолжается», — заключили в УВД.