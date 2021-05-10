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Общество
Сюжет: COVID-19

В Кыргызстан прибыла вторая партия вакцины «Спутник V»

Вторая партия вакцины «Спутник V» прибыла в Кыргызстан. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в страну поступило 20 тысяч доз второго компонента российской вакцины. «В апреле мы получили 20 тысяч доз первого компонента», — отметили в ведомстве.

В Кыргызстане кампания по вакцинации стартовала 29 марта. В стране есть китайская вакцина компании Sinopharm и российская «Спутник V». В мае ожидается поставка AstraZeneca. Вакцинированных, по данным на 8 мая, более 41 тысячи человек, в том числе второй дозой — 5,3 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193549/
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