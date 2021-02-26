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Общество
Сюжет: COVID-19

Россия поставит в Кыргызстан 500 тысяч доз вакцины «Спутник V»

Россия поставит в Кыргызстан 500 тысяч доз вакцины «Спутник V». Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, поставки будут осуществляться поэтапно, однако сказать точно, когда прибудет первая партия, он не смог.

«Мы должны соблюсти все процедуры. Недавно вакцина прошла у нас регистрацию, сейчас юристы работают над остальной документацией. Как только все процессы будут завершены, будет поставка», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев добавил, что по механизму COVAX Кыргызстану бесплатно выделят 504 тысячи доз вакцины AstraZeneca. Первые поставки ожидаются в марте.

Министр отметил, что вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184809/
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