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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Пинали в пах и били прикладами. Как издевались над пленными баткенцами

Кыргызстанцев, взятых в заложники таджикской стороной во время приграничного конфликта, истязали в отделении милиции Гафуровского района. Их избивали и требовали написать, что они сами незаконно перешли границу. Об этом сообщает пресс-служба Национального центра по предупреждению пыток.

«Состояние сельчан очень подавленное, на контакт идут слабо, чувствуется, что кризис еще не прошел. Мы стараемся разъяснить, ведь только при добровольном согласии лица мы вправе привлечь экспертов, чтобы они зафиксировали следы побоев согласно Стамбульскому протоколу», — сказал директор НЦПП Бакыт Рысбеков.

В качестве экспертов для работы привлечены адвокаты Джалал-Абадской правозащитной организации «Справедливость». По словам одного из юристов Равшана Абдуллаева, людей похитили военные Таджикистана, которые их избили, но жестоким пыткам заложников подвергли оперативные сотрудники отделения милиции Гафуровского района.

Сельчан пинали в пах, били прикладами автоматов по голове.

«Их избивали на протяжении двух суток. В конце заставили подписаться в заранее подготовленных документах на таджикском языке. Один из заложников понимал таджикский язык — там было написано, что якобы их задержали за нарушение государственной границы. Хотя на самом деле их увели из собственных домов на территорию соседнего государства. Большинство взятых в заложники вернулись домой в надежде потушить пожар, но военные поджидали их в засаде», — рассказал Равшан Абдуллаев.

Сообщается, что из десяти заложников пятеро — представители кыргызского этноса, пятеро — узбекского. Глава наццентра подчеркнул, что для документирования следов насилия по принципам и правилам Стамбульского протокола привлечена эксперт международного уровня Бермет Барыктабасова.

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«После заполнения Стамбульского протокола в соответствии с мандатом, который указан в Законе «О Наццентре по предупреждению пыток», будем передавать эти документы в подкомитет ООН по предупреждению пыток и просить обеспечения безопасности жизни и здоровья этих людей. Это именно та помощь, которую мы сегодня можем им оказать», — заключил Бакыт Рысбеков.

В последнем приграничном конфликте пострадали 190 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны инцидента.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/193487/
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